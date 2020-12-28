Россиян предостерегли от кормления собак едой с новогоднего стола

Еда с новогоднего стола может вызвать у собаки отравление или другие серьезные проблемы со здоровьем. Такое заявление сделали в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Еда с новогоднего стола может вызвать у собаки отравление или другие серьезные проблемы со здоровьем. Такое заявление сделали в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Блюда с праздничного стола категорически непригодны для кормления питомцев, предупреждают специалисты. Жирная, острая и соленая пища может вызвать у собаки проблемы с желудком, сообщают "Вести Подмосковья". Хозяева собак ни в коем случае не должны допускать, чтобы питомец утащил что-то со стола или слизывал соусы с тарелок, следует из сообщения кинологов.

Перед покупкой собаки необходимо выбрать породу и тщательно ее изучить, уверена инструктор-дрессировщик Ирина Федорова. Многие люди заводят питомца как "диванную игрушку", однако питомец нуждается в воспитании и правильном уходе, приводит мнение специалиста телеканал "360".