Шкарлет призвал популяризировать украинский язык

Министр образования Украины Сергей Шкарлет высказал свою точку зрения о тотальной украинизации образования в стране.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет высказал свою точку зрения о тотальной украинизации образования в стране.

Как рассказал Шкарлет в интервью местным СМИ, жители Незалежной должны соблюдать закон Верховной рады об украинизации образования. Вместе с тем он считает, что бороться с другими языками в стране нет необходимости.

"Мы обязательно должны свою национальную идентичность формировать языком, традициями. Но венгерскоязычный украинец, если это украинец, ничем не хуже украиноязычного украинца", — заявил глава украинского минобразования.

Министр также не поддерживает желание языкового омбудсмена Тараса Креминя бороться с русскоязычными школьными учителями. По его мнению, закладывать основы того, что говорить нужно по-украински необходимо еще в семье. Шкарлен призывает популяризировать украинский язык и заверяет, что любое насаждение или запрет вызывают обратную реакцию.

Ранее телеканал "360" писал, что украинцы полюбили российскую поп-музыку за развлекательную составляющую.