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13:37   28 Декабря 2020
Общество

Голикова заверила, что "Спутник V" справится с новым штаммом SARS-CoV-2

Голикова заверила, что "Спутник V" справится с новым штаммом SARS-CoV-2

Разработанная в России вакцина от коронавирусной инфекции может справиться с возникшим недавно в Великобритании новым штаммом коронавируса.

По словам вице-премьера, специалисты сейчас изучают обнародованные учеными Великобритании данные о вирусе, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы заняты подробным изучением его феномена. Наши британские коллеги выложили геном", — сказала Голикова, сообщает РИА Новости.

Недавно медики из Великобритании сообщили, что в стране зафиксировано наличие нового штамма коронавируса. По их оценкам, он является еще более заразным, чем предыдущий. После этого ряд стран приостановили с Великобританией воздушное и железнодорожное сообщение.

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#вакцина #голикова #коронавирус #COVID-19

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