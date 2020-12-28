Голикова заверила, что "Спутник V" справится с новым штаммом SARS-CoV-2

Разработанная в России вакцина от коронавирусной инфекции может справиться с возникшим недавно в Великобритании новым штаммом коронавируса.

Разработанная в России вакцина от коронавирусной инфекции может справиться с возникшим недавно в Великобритании новым штаммом коронавируса.

По словам вице-премьера, специалисты сейчас изучают обнародованные учеными Великобритании данные о вирусе, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы заняты подробным изучением его феномена. Наши британские коллеги выложили геном", — сказала Голикова, сообщает РИА Новости.

Недавно медики из Великобритании сообщили, что в стране зафиксировано наличие нового штамма коронавируса. По их оценкам, он является еще более заразным, чем предыдущий. После этого ряд стран приостановили с Великобританией воздушное и железнодорожное сообщение.