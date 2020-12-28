«Никто не угадает». Сатановский высказался о возможном преемнике Путина

Кадровые перестановки президента РФ всегда становились неожиданностью, считает политолог Евгений Сатановский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия—1» взялся составить список наиболее вероятных кандидатов на пост Президента РФ после ухода Владимира Путина. По мнению главного либерал-демократа страны, это нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» другой частый гость программы Владимира Соловьева — политолог Евгений Сатановский — заявил о бессмысленности подобных прогнозов. Эксперт полагает, что Путин еще удивит как обывателей, так и экспертов.

«Никто никогда ни в одном кадровом вопросе за последние 20 лет не смог ничего предсказать. Кого бы Путин не назначал, не перемещал, не убирал — это всегда было совершенно неожиданно. И у меня нет ни малейших сомнений, что это будет ровно так и в данном случае. Никто ничего угадать не может. Это Путин. Он так устроен. Молодец», — сказал Сатановский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможных будущих президентов РФ: - премьер Мишустин; - министр обороны Шойгу; - глава СВР Нарышкин; - экс-премьер Медведев; - губернатор Тульской области Дюмин; - спикер ГД Володин; - глава СФ Матвиенко; - сам Жириновский. pic.twitter.com/xvxfQJVljV — TRT на русском (@TRTRussian) December 28, 2020

Жириновский также дал понять, что и сам не прочь стать главой государства. Лидер ЛПДР пообещал баллотироваться на президентских выборах в 2024 году и поставить крест на гипотетических амбициях вышеперечисленных политиков.

«А придет другой! Того, которого вся страна ждет уже 34 года», — заявил он.

На вопрос Соловьева, имеет ли он в виду себя, главный либерал-демократ ответил утвердительно.

Сам Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что пока не определился, пойдет ли он на выборы в 2024 году.