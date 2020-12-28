Баранец назвал условие, при котором шесть областей Украины «побегут» в Новороссию

Пророссийские настроения на Украине, о которых на днях заявил экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль, действительно очень сильны и могут представлять для Киева «определенную опасность».

Пророссийские настроения на Украине, о которых на днях заявил экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль, действительно очень сильны и могут представлять для Киева «определенную опасность».

Такое мнение в беседе с телеканалом «Царьград» высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее Геннадий Москаль, выступая в эфире украинского телеканала высказал мнение, что страна может потерять сразу шесть областей, в том числе Одессу, Запорожье и другие территории, так как проект «Новороссия», по его словам, еще не окончен.

Комментируя эти слова «генерала на букву М», Виктор Баранец признал, что тот прав, говоря о сильных пророссийских настроениях в ряде украинских регионов. Но для того, чтобы эти регионы «побежали в Россию», добавил обозреватель, необходимы определенные обстоятельства, и это не обязательно должен быть произошедший во властных кругах политический переворот.

«Сейчас трудно сказать, насколько точны его [Москаля] определения, что все шесть областей сразу оторвут и побегут», — подчеркнул Баранец.

Но эти области могли бы оторваться от Украины в том случае, если бы определенные силы подтолкнули местных жителей «проситься под крыло России».

И в этом, по словам Виктора Баранца, кроется определенная опасность для Киева и в то же время «некий приятный момент» для Москвы.

Напомним, ранее Геннадий Москаль заявил в интервью интернет-каналу «Апостроф», что все думают, что проект «Новороссия» закончился, но это не так, и Украина, по его словам, может лишиться не только Донецкой и Луганской областей, но потерять вдобавок Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Херсонскую области.