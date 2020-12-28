Ослабевшие моряки с "Онеги" не смогли удержать своего товарища на руках

Спасенные моряки с утонувшего в Баренцевом море судна рассказали, что хотели помочь товарищу, но не смогли удержать его.

Спасенные моряки с утонувшего в Баренцевом море судна рассказали, что хотели помочь товарищу, но не смогли удержать его.

Члены экипажа с затопленного судна "Онега", которых вытащили из воды в Баренцевом море, рассказали, что в момент трагедии их спасли гидротермальные костюмы. По словам моряков, рядом с ними оказался их товарищ, но они не знали, жив он или мертв.

Они держали его за руки, а потом попытались поднять на спасательное судно "Войково", однако из-за усталости и холода моряки не смогли удержать своего друга. Он выскользнул из рук и пошел ко дну. Нырнуть в холодное море на огромную глубину являлось большим риском для и без того ослабленных и переживших стресс людей, пишет Федеральное агентство новостей.