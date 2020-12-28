Алиса Фрейндлих жаловалась на затрудненное дыхание перед госпитализацией

Народная артистка СССР попала в медицинское учреждение с помощью платной бригады скорой помощи. Алиса Фрейндлих говорила, что ей трудно дышать.

Народная артистка СССР попала в медицинское учреждение с помощью платной бригады скорой помощи. Алиса Фрейндлих говорила, что ей трудно дышать.

Легендарная 86-летняя актриса Алиса Фрейндлих попала в больницу в Санкт-Петербурге три дня назад. 28 декабря СМИ сообщили, что звезда советского кино заразилась коронавирусом и сейчас находится в реанимации. Журналисты Федерального агентства новостей сообщили подробности госпитализации артистки.

Алиса Фрейндлих вызвала платную скорую помощь и сообщила, что ей тяжело дышать. Также она жаловалась на высокую температуру. Медики увезли актрису в 122-ю больницу имени Соколова, так как именно туда госпитализируют пациентов с аналогичными симптомами.