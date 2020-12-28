В новый год с новыми законами. Как изменится жизнь россиян в 2021

Правительство подготовило целый ряд законопроектов, которые вступят в силу 1 января 2021 года.

С 1 января 2021 года в России заработают новые законы и механизмы социальных выплат и пенсий. Как изменятся цены на алкоголь, где разрешат работать женщинам, и за что будут увольнять «удаленщиков» — в материале «Политики Сегодня».

Индексация пенсий

Среднегодовой размер пенсии по старости вырастет на 6,3% и составит 17 443 рублей. Социальные пенсии проиндексируют на 2,6%. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости подрастет до 6044 рублей. На эти цели правительство заложило 7,8 триллиона рублей. У каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной. Она зависит от размера получаемой пенсии.

Для пожилых жителей столицы подготовили отдельную индексацию. Теперь пенсионеры, которые живут в Москве не менее 10 лет, будут получать минимальную пенсию в размере 20 222 рублей.

Маткапитал и сельская ипотека

Материнский капитал увеличится. При рождении первого ребенка родителям выплатят 483 881,83 рубля (ранее платили 466 617 рублей), а после второго ребенка – 155 тысяч рублей (было 150 тысяч). Если же по каким-либо причинам семья не получила обещанные выплаты при рождении первенца, то после рождения второго ребенка ей полагается «двойная оплата» в размере 639 432 рубля.

С 1 января 2021 года эти деньги можно будет также потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Эта молодая программа, которая работает с 2020 года и позволяет россиянам брать кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земли и строительство на ней частного дома.

Для Ямало-Ненецкого автономного округа, Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет пять миллионов рублей. Для всех остальных регионов сельская ипотека подразумевает максимальную сумму в три миллиона рублей.

Прожиточный минимум и МРОТ

Минимальный размер оплаты труда теперь будут рассчитывать, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Этот показатель точнее отражает расходы населения, чем средняя зарплата. Последняя высчитывается из суммы всех зарплат по стране, включая самые высокие и самые низкие. А медианный доход учитывает так называемого «среднестатистического работника» и ставит относительно точную планку, которая делит всех работающих пополам (50% тех, кто получает выше этой планки, и 50% тех, кто получает ниже).

Таким образом медианный доход показывает более реальную картину заработка населения, чем показатель средней зарплаты. Обычно он ниже последней примерно на 25–30%. В соответствии с ним МРОТ с 2021 года вырастет на 5,5% (до 12 792 рублей). Впервые в истории страны минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум (в регионах он разный, в среднем по РФ — 9 311 рублей).

Ставки НДФЛ

Для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год (примерно 400 тысяч рублей в месяц), ставка НДФЛ (подоходный налог) вырастет с 13% до 15%. Вырученные средства правительство страны планирует направлять на лечение детей с редкими заболеваниями.

Аптечки в автомобилях

С января водителям больше не придется покупать готовые медицинские аптечки в транспортное средство. Министерство здравоохранения России специально для этого опубликовало отдельный приказ, в котором расписано содержание индивидуальных медицинских чемоданчиков. Автолюбители смогут собрать свою аптечку самостоятельно в соответствии с перечнем.

Готовые аптечки, которые продаются сейчас, должны исчезнуть с прилавков магазинов до 31 декабря 2024 года.

Правила пожарной безопасности

В стране вступают в силу новые противопожарные правила, которые коснутся не только обитателей жилплощади в черте города, но и деревенских жителей. С 1 января даже на частной территории запретят разводить костры и сжигать мусор. Приготовить шашлыки на участке вне «специально отведенного места» со средствами тушения закон запрещает.

В число противопожарных правил также вошел запрет на курение в вузах, больницах, техникумах, колледжах, поликлиниках, школах и в транспорте. На цокольных этажах и в подвалах запретят размещать детские центры и мебельные склады.

Электронные трудовые книжки

Тем, кто впервые устраивается на работу, с 2021 года начнут заводить только электронную трудовую книжку, бумажную альтернативу предлагать не будут. Если в 2020 году человек по своему желанию перешел на «виртуальную» трудовую, он сможет вписать в нее весь рабочий опыт вне зависимости от года.

Узаконенная удаленка

8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон «об особенностях дистанционной работы», который также вступает в силу с января нового года. В нем говорится о том, что работодатель больше не сможет урезать зарплату подчиненным, если они перешли на удаленную работу (при условии, что они продолжают выполнять необходимый объем работы).

Для «удаленщиков» также придумали отдельный повод для увольнения: если человек не выходит на связь с работодателем в течение двух дней. Тем самым законотворцы заменили базовый «прогул», который невозможен на удаленной работе.

Вытрезвители и цены на алкоголь

Регионы смогут создавать платные медицинские вытрезвители. С «посетителей» будут взимать плату примерно в полторы тысячи рублей за ночь. Каждый субъект РФ сможет сам регулировать расценки на пребывание в «домах трезвости».

Вполне возможно, что пациентов в вытрезвителях станет чуть меньше, ведь розничные цены на горячительные напитки в России с 2021 года вырастут. За одну бутылку водки объемом 0,5 литра вместо 230 рублей будут просить 243 рубля, а коньяк подорожает с 433 рублей до 446 рублей. Игристое вино станет дороже всего на пять рублей (169 вместо 164).

Профессии для женщин

Перечень профессий, запрещенных для представителей прекрасного пола, сократится с 400 до 100. Женщинам разрешат работать водителем фургона, матросом или боцманом на судне, а также машинистом электропоезда. Горные и подземные работы, химические производства, добыча нефти и бурение скважин для прекрасных дам по-прежнему будут недоступны.