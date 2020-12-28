Интернет-мошенники перед Новым годом изменили тактику работы с жертвами

Сетевые аферисты в преддверии праздников придумали новый способ вывода денег у владельцев банковских карт. Теперь они пытаются добиться финансов заманчивыми предложениями.

Сетевые аферисты в преддверии праздников придумали новый способ вывода денег у владельцев банковских карт. Теперь они пытаются добиться финансов заманчивыми предложениями.

В частности, они предлагают потенциальным жертвам вклады с повышенной доходностью. Когда человек соглашается даже просто ознакомиться с условиями, ему присылают ссылку, которая ведет его на фейковый сат, внешне фактически повторяющий портал реального банка. Если пользователь при входе в банковский личный кабинет вводит логин и пароль, эти конфиденциальные данные отправляются злоумышленникам, пишет "Коммерсант".

По словам экспертов, прежде такой подход использовался в основном в фишинговых рассылках, но сегодня получил вторую жизнь в связи с ажиотажем вокруг реальных новогодних предложений от банков.