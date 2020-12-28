Россияне вскоре смогут получать пенсию в цифровых рублях

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что россияне смогут сами выбрать, в какой форме им удобнее получать пенсию.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что россияне смогут сами выбрать, в какой форме им удобнее получать пенсию.

По словам главы ЦБ, эта возможность появится после того, как будет добавлена новая форма платежного средства. В настоящий момент эксперты обсуждают плюсы и минусы, а также технологические риски при введении выплат в цифровых рублях.

"Пенсии — как люди захотят. Они и сейчас, если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка, точно так же смогут выбирать, люди смогут выбирать", —- сказала она в интервью на канале RTVI.

Решение о выпуске цифровой валюты пока не принято. Концепция цифрового рубля была представлена только осенью 2020 года.