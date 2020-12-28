Путин и омбудсмен Титов обсудят ситуацию с бизнесом в России

Российский лидер Владимир Путин встретится с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, чтобы обсудить положение дел у предпринимателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин встретится с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, чтобы обсудить положение дел у предпринимателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства работает в Кремле 28 декабря. У него запланировано несколько встреч, одна из которых публичная. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предоставит Путину доклад, рассказал Песков в беседе с представителями СМИ.

Президент РФ и бизнес-омбудсмен встречаются регулярно. Предстоящие переговоры помогут дать понимание истинного положения дел в предпринимательской среде, добавил пресс-секретарь главы государства.