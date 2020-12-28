ФАС планирует помешать росту цен на жилье в России

Представители Федеральной антимонопольной службы заявили о необходимости ввести пошлины на экспорт арматуры, чтобы сдержать цены на российское жилье.

Представители Федеральной антимонопольной службы заявили о необходимости ввести пошлины на экспорт арматуры, чтобы сдержать цены на российское жилье.

Ведомство провело анализ рынка металлопродукции на нарушение законодательства и нерыночное ценообразование, однако не обнаружило подобных проблем, как стало известно из письма замглавы ФАС Андрея Цариковского Минпромторгу. Причиной роста стоимости арматуры стал активный рост темпов строительства жилой недвижимости и восстановление спроса на мировом рынке. Ведомство озвучило необходимый способ борьбы со взлетом цен на рынке жилья в своем обращении, передает РБК.

"С целью стабилизации цен было предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин <...> на сырье и конечную продукцию", — заявил представитель ФАС.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил ответственным ведомствам провести проверку после жалобы застройщиков на резкий рост стоимости металлопродукции. Арматура в Москве подорожала на 50% с ноября, что в свою очередь вызывает взлет цен на рынке жилой недвижимости.