Владелец "Онеги" рассказал свою версию событий в Баренцевом море

Хозяин затонувшего судна "Онега" Андрей Заика поделился своей версией событий, произошедших в акватории Баренцева моря в Архангельской области.

Хозяин затонувшего судна "Онега" Андрей Заика поделился своей версией событий, произошедших в акватории Баренцева моря в Архангельской области.

По его мнению, причиной трагедии могло стать обледенение недалеко от Новой Земли. Есть вероятность, что точные причины крушения рыболовецкого судна мы так и не узнаем, заявил Заика в беседе с корреспондентом Nation News.

Во время затопления на борту находились 19 моряков. Два человека уже спасены, судьба остальных членов экипажа пока остается неизвестна. Поисковики работают в районе происшествия, обследуя территорию. Сообщается, что на "Онеге" находились только российские моряки.