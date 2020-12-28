Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалеку от Загреба

Подземные толчки силой в 5,2 балла были зафиксированы в 49 километрах от хорватской столицы.

Подземные толчки силой в 5,2 балла были зафиксированы в 49 километрах от хорватской столицы.

Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Позднее стало известно, что в населенном пункте Сисак, расположенном в 50 километрах от Загреба, местные жители обратили внимание на появившиеся трещины в стенах и трубах, передает портал Croatia Week.

Однако сведений о погибших или пострадавших людях не поступало. Компетентным службам предстоит установить ущерб, нанесенный инфраструктуре.