Джабаров рассказал, зачем Запад "лепит" из РФ врага
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что России не надо реагировать на негативные высказывания Запада.
Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление Швеции о "российской агрессии". Ранее глава швейцарского МИД Анн Линде сказала, что "действия" РФ на юго-востоке Украины, а также воссоединение Крыма с Россией являются наиболее явными вызовами европейской безопасности.
По словам Джабарова, швейцарское государство никогда не испытывало теплых чувств к России, поэтому реагировать на подобные заявления не нужно. Важным, по мнению члена Совфеда, является проведение собственной независимой внешней политики. Сенатор также подчеркнул, что Запад своими словами о якобы "вмешательстве" РФ в дела Украины пытается "слепить" из российского государства образ врага.
"Они считают, что на юго-востоке действует Россия. Там России и в помине нет. При чем здесь Россия? Поэтому я думаю, что понятно, для чего это делается и с какой целью: для того, чтобы слепить из России образ врага. Но это не получится у них", — сказал Джабаров.
Ранее телеканал "360" писал, что Джабаров раскритиковал санкции США.