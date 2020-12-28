Джабаров рассказал, зачем Запад "лепит" из РФ врага

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что России не надо реагировать на негативные высказывания Запада.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что России не надо реагировать на негативные высказывания Запада.

Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление Швеции о "российской агрессии". Ранее глава швейцарского МИД Анн Линде сказала, что "действия" РФ на юго-востоке Украины, а также воссоединение Крыма с Россией являются наиболее явными вызовами европейской безопасности.

По словам Джабарова, швейцарское государство никогда не испытывало теплых чувств к России, поэтому реагировать на подобные заявления не нужно. Важным, по мнению члена Совфеда, является проведение собственной независимой внешней политики. Сенатор также подчеркнул, что Запад своими словами о якобы "вмешательстве" РФ в дела Украины пытается "слепить" из российского государства образ врага.

"Они считают, что на юго-востоке действует Россия. Там России и в помине нет. При чем здесь Россия? Поэтому я думаю, что понятно, для чего это делается и с какой целью: для того, чтобы слепить из России образ врага. Но это не получится у них", — сказал Джабаров.

Ранее телеканал "360" писал, что Джабаров раскритиковал санкции США.