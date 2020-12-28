Суд подтвердил право губернаторов ограничивать передвижение граждан РФ в пандемию

Региональные власти РФ получили право вводить ограничения на передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Конституционный суд (КС) признал эти правила правомерными.

Региональные власти РФ получили право вводить ограничения на передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Конституционный суд (КС) признал эти правила правомерными.

Информация изложена в постановлении ведомства. В документах говорится, что ранее постановление губернатора Московской области об ограничениях пытались оспорить через КС. Суд пояснил, что решение было продиктовано объективными причинами, поэтому соответствует Конституции.