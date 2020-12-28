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12:39   28 Декабря 2020
Политика

Суд подтвердил право губернаторов ограничивать передвижение граждан РФ в пандемию

Суд подтвердил право губернаторов ограничивать передвижение граждан РФ в пандемию

Региональные власти РФ получили право вводить ограничения на передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Конституционный суд (КС) признал эти правила правомерными.

Информация изложена в постановлении ведомства. В документах говорится, что ранее постановление губернатора Московской области об ограничениях пытались оспорить через КС. Суд пояснил, что решение было продиктовано объективными причинами, поэтому соответствует Конституции.

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#губернатор #конституционный суд #ограничения

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