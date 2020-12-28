Обследование на коронавирус прошли 22 338 петербуржцев за сутки

Петербургские врачи провели 22 338 тестов на коронавирус за прошедшие сутки. Об этом говорится на официальном сайте администрации Северной столицы.

Петербургские врачи провели 22 338 тестов на коронавирус за прошедшие сутки. Об этом говорится на официальном сайте администрации Северной столицы.

Медики продолжают контролировать состояние здоровья 1239 человек, 366 из которых признаны контактными. Режим самоизоляции соблюдают 873 петербуржца. Единая региональная информационно-справочная служба обработала 2270 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Регистрацию на портале #мывместе прошли 1138 петербургских волонтеров. Губернатор Северной столицы Александр Беглов напомнил горожанам о необходимости носить маски и перчатки в местах большого скопления людей и в общественном транспорте, о социальной дистанции и правилах личной гигиены. Распространение COVID-19 в Петербурге может быть обусловлено сырым климатом, передает телеканал "360".