Эксперты NI рассказали об уникальном оружии российских подлодок

Передовые технологии позволили советской торпеде "Шквал" оставаться эффективным оружием ВМФ России и сегодня.

Передовые технологии позволили советской торпеде "Шквал" оставаться эффективным оружием ВМФ России и сегодня.

Разработка проекта началась в СССР в 1960 годы, как средство борьбы с американскими субмаринами под водой. Конструкторы хотели добиться значительного увеличения скорости движения снаряда. На обычных торпедах применяются движители винтового и насосного типа, однако здесь установлен реактивный двигатель, и работает принцип "газового кармана", передает "ПолитРоссия" со ссылкой на военных экспертов американского издания The National Interest.

"У ВМС США нет никакой надежды на то, чтобы соответствовать ей", — подчеркнули авторы.

Причиной является уникальность разработки. Из носа торпеды вырывается струя газа, которая разгоняет воду в направлении движения. Такой подход позволил свести до минимума контакт между снарядом и водяной поверхностью. "Шквал" запускается из стандартных торпедных аппаратов калибром 533 мм. Его скорость достигает 200 узлов в противовес стандартных 60.

Нечто похожее пытались разработать в Германии, однако все попытки сошли на нет в 2000-х. Аналитики напомнили, что Россия уже начала создание новой торпеды на замену "Шквалу".