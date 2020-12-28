Автор "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусом

Создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский вышел на связь с фанатами из больницы. Оказалось, режиссер был госпитализирован из-за коронавируса.

Создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский вышел на связь с фанатами из больницы. Оказалось, режиссер был госпитализирован из-за коронавируса.

Автор знаменитого киножурнала опубликовал коллаж из двух фотографий, на которых предстал перед фанатами в кислородной маске и с канюлей в носу. Несмотря на свое попадание в больницу, режиссер жизнерадостно улыбается, как бы показывая друзьям и поклонникам, что все в порядке.

"А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!" — сообщил артист.

О том, что 71-летний Грачевский заразился COVID-19, стало известно несколько дней назад. Сперва он лечился на дому, но затем врачи решили положить его в больницу для круглосуточного наблюдения. Судя по оборудованию на снимках, у режиссера средняя степень пневмонии.