СК задержал главу Искитимского района по делу о превышении полномочий

Сотрудники Следственного комитета в Новосибирской области предъявили обвинение по уголовному делу главе Искитимского района Олегу Лагоде.

Сотрудники Следственного комитета в Новосибирской области предъявили обвинение по уголовному делу главе Искитимского района Олегу Лагоде.

По версии следствия, в июне 2013 года предполагаемый преступник подписал документ о предоставлении земельного участка общей площадью 175 тыс. кв. метров в совместную собственность членам ДНТ. Спустя год на основании заверенного договора злоумышленник заключил контракт о купле-продаже объекта на сумму более 10 миллионов рублей.

На момент подписания документов реальная стоимость участка была выше в пять раз. В результате действий главе района был причинен имущественный ущерб на сумму около 44,5 млн рублей. Лагоде уже инкриминировали ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Вскоре в его отношении суд изберет меру пресечения.