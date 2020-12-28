Россияне в среднем тратят на помощь родителям 10,3 тысячи рублей

Почти три четверти россиян (70%) полностью или частично согласны с тем, что взрослые дети должны материально поддерживать своих пожилых родителей.

Почти три четверти россиян (70%) полностью или частично согласны с тем, что взрослые дети должны материально поддерживать своих пожилых родителей. Таковы результаты опроса НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Отмечается, что женщины относятся к помощи пожилым более серьезно: они положительно отвечают на этот вопрос в 71% случаев, а мужчины — в 65%. Впрочем, все родители нуждаются в помощи выросших детей — часть из них еще достаточно молоды и имеют собственные доходы.

Чем старше респонденты, тем более актуален для них вопрос поддержки. С необходимостью материальной помощи согласны 77% россиян в возрасте 41-50 лет и 65% 18-30-летних.

Чаще всего о необходимости помогать пожилым родителям говорят жители Оренбурга (78%), Кирова (78%), Махачкалы (77%), Томска (76%) и Кемерово (76%). В среднем респонденты оценивают размер ежемесячной помощи в 10,3 тысяч рублей в месяц. Большинство россиян (61%) начали заботиться о родителях с того момента, как стали самостоятельно зарабатывать.

Жители Петербурга готовы тратить на помощь родителям больше всего — 15,3 тысячи рублей в месяц. В Москве сумма составляет 15 тысяч рублей, в Краснодаре —13,9 тысячи, Екатеринбурге — 12,4 тыс, в Казани — 11,6 тыс., Красноярске— 11,6 тыс. В Тюмени и Ростове-на-Дону — по 11,2 тыс.