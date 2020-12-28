Украинские чиновники научат детей гендерному равенству

Политолог Владимир Джаралла оценил грядущие изменения в украинском образовании.

На Украине в школьные учебники внесут изменения «для достижения гендерного равенства». Об этом заявил новый министр образования и науки страны Сергей Шкарлет.

Новый министр образования Сергей Шкарлет дал интервью журналисту «Страны» Анастасии Товт.https://t.co/fTfk0JHzCX — СТРАНА.ua (@stranaua) December 27, 2020

Как отметил министр в интервью изданию «Страна.ua», существующие учебные материалы будут проверены на предмет дискриминации по различным признакам.

«Например, "мама мыла раму" — может и папа раму мыть. Здесь скорее речь идет о стереотипных ролях мужчины и женщины в обществе и семье. Мол, за женщиной — дом, кухня, церковь. Так не будет. Равные возможности для мужчин и женщин, мальчиков и девочек», — подчеркнул министр.

Обучать детей толерантности к сексуальным меньшинствам украинское образование пока не готово, дал понять Шкарлет. Также не ставилось задачи заменить «маму» и «папу» на «родитель 1» и «родитель 2» или утвердить однополые браки на страницах учебников. Речь пойдет только о гендерных ролях.

Впрочем, крымский политолог Владимир Джаралла выразил уверенность, что культурные веяния Европы Украину стороной не обойдут. В комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» он заявил, что страна будет следовать общим трендам, «на которые ей указывают».

«Это теперь только лишь вопрос времени. Кроме того, практически нет сомнения, что потом будет поднят вопрос на этом же уровне об однополых отношениях. Причина очевидна: Украина не самостоятельна в своей деятельности. Украине говорят, что делать, она это исполняет, но при этом ее мнение или возможности на что-то повлиять совершенно не учитываются», — утверждает Джаралла.

По мнению политолога, пассивный политический курс Киева в фарватере Брюсселя разрушает украинскую независимость, но работает в интересах коррумпированных представителей власти.

«Здесь можно обнаружить сугубо личный интерес. Чиновники получают определенные выгоды как на коррупционном, так и на представительском уровне. Для них чрезвычайно важно обеспечить себе будущее, только это будущее они видят не в своей стране, а за ее пределами. Перед нами, к сожалению, вырисовывается реальность, в которую Украина упала после государственного переворота 2014 года», — подытожил собеседник агентства.

Необходимость перевода школьного образования на европейские стандарты возникла после присоединения Украины к «Партнерству Биарриц». Его основали в 2019 году лидеры G7 на саммите в одноименном французском городе. Участники декларируют цель объединить международное сообщество для достижения гендерного равенства, в том числе, просвещать школьников по вопросам «сексуальности и здоровых взаимоотношений».

По утверждению Сергея Шкарлета, подобная международная инициатива равных прав и возможностей курируется, в том числе, и супругой президента страны Еленой Зеленской. В соответствии с европейскими стандартами учебники для украинских школьников перепишут до 2024 года.

На качество сегодняшних школьных материалов ранее жаловалась бывший министр образования и науки Украины Анна Новосад. Например, в учебнике по всемирной истории за 10 класс вместо оригинальной иллюстрации был помещен фотоколлаж архивного снимка с популярным ныне американским актером Киану Ривзом.

Киану Ривз в 1932 году В украинский учебник по всемирной истории авторы случайно (случайно ли?) добавили грустного Киану Ривза — его прифотошопили к снимку «Обед на небоскрёбе» 1932 года. А может он и вправду там был?https://t.co/NdINr0OyvW pic.twitter.com/Z2uYXK9BA7 — Yaplakal.com (@yaplakalcom) February 4, 2020

По утверждению Новосад, над подобной проблемой «бился не один министр», а учителя даже сами начали заказывать учебники.