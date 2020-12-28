Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована в Петербурге

Актриса театра и кино Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с подозрением на коронавирусную инфекцию и пневмонию.

Актриса театра и кино Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с подозрением на коронавирусную инфекцию и пневмонию.

Звезда фильма "Служебный роман" уже несколько дней находится в реанимации инфекционного отделения петербургской больницы имени Соколова. У нее диагностировали обширное поражение легких.

Алисе Фрейндлих исполнилось 86 лет. Ближайшие спектакли в Большом драматическом театре с участием актрисы отменены. Семья пока не дает никаких комментариев, поклонники артистки выражают беспокойство состоянием здоровья Алисы Бруновны.