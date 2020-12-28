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11:53   28 Декабря 2020
Общество

Журналистку из Китая осудили на четыре года за репортаж из Ухани в разгар пандемии

Журналистку из Китая осудили на четыре года за репортаж из Ухани в разгар пандемии

Блогер из Китая вела репортажи во время вспышки коронавируса и была признана виновной в распространении ложной информации. Ее приговорили к четырем годам тюрьмы.

Максимальное наказание за это преступление достигает пяти лет лишения свободы. Сообщается, что сторонникам Чжань запретили вход в зал суда. Сама журналистка не признала свою вину и объявила голодовку. Она находится в инвалидном кресле из-за ухудшения состояния здоровья.

Жительницу Китая поместили в следственный изолятор в районе Пудун в Шанхае в середине мая. В июне в знак протеста она объявила голодовку. Во время изоляции города Чжань рассказывала о жизни людей в Ухани.

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