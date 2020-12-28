Фальков оценил качество дистанционного образования в России

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков констатировал, что удаленное обучение в стране по качеству уступает очному и объяснил, почему это так.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков констатировал, что удаленное обучение в стране по качеству уступает очному и объяснил, почему это так.

По словам министра, решающим фактором является формат общения учащихся с преподавателями. Когда оно "живое", образовательный процесс становится эффективнее.

"Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость", — отметил он.

Фальков подчеркнул, что в связи с переходом в онлайн дистанционное обучение не стало заочным. От традиционной формы оно отличается лишь количеством часов, которые преподаватель затрачивает на работу с учащимся.