11:48 28 Декабря 2020Политика
МИД Турции анонсировал официальный визит Чавушоглу в Сочи
МИД Турции подтвердил официальный визит Мевлюта Чавушоглу. Турецкий дипломат прибудет в Сочи для встречи с Сергеем Лавровым в рамках заседания совместной группы.
МИД Турции подтвердил официальный визит Мевлюта Чавушоглу. Турецкий дипломат прибудет в Сочи для встречи с Сергеем Лавровым в рамках заседания совместной группы.
По итогам заседания дипломаты намерены подписать План консультаций между Турцией и МИД РФ на 2021-2022 годы. Встречу дипломатов анонсировала 24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"29 декабря министр иностранных дел Турции по приглашению главы российского дипведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, город Сочи", — указали в МИД РФ.
Чавушоглу также примет участие в заседании совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества.