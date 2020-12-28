МИД Турции анонсировал официальный визит Чавушоглу в Сочи

МИД Турции подтвердил официальный визит Мевлюта Чавушоглу. Турецкий дипломат прибудет в Сочи для встречи с Сергеем Лавровым в рамках заседания совместной группы.

МИД Турции подтвердил официальный визит Мевлюта Чавушоглу. Турецкий дипломат прибудет в Сочи для встречи с Сергеем Лавровым в рамках заседания совместной группы.

По итогам заседания дипломаты намерены подписать План консультаций между Турцией и МИД РФ на 2021-2022 годы. Встречу дипломатов анонсировала 24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 декабря министр иностранных дел Турции по приглашению главы российского дипведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, город Сочи", — указали в МИД РФ.

Чавушоглу также примет участие в заседании совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества.