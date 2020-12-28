Политолог предрек Зеленскому судьбу Порошенко

Политолог Сергей Марков считает, что действующий глава Украины Владимир Зеленский пытается угодить США.

Политолог Сергей Марков считает, что действующий глава Украины Владимир Зеленский пытается угодить США.

Как рассказал Марков kp.ru, Зеленский повторяет судьбу своего предшественника Петра Порошенко. Этому свидетельствуют высказывания главы Незалежной о всеобщей мобилизации в случае войны с Россией. Недавно украинский лидер заявил, что если начнется вооруженный конфликт с Россией на защиту Родины пойдут все граждане, даже женщины. По мнению Сергея Маркова, такими заявлениями Зеленский пытается угодить США, в частности избранному президенту Джо Байдену. Политолог отметил, что в настоящее время "идет игра на жизнях и смертях".

Марков также напомнил, что из-за аналогичных высказываний бывший президент Украины Порошенко потерял доверие сограждан.

Ранее телеканал "360" писал, что Зеленский назвал условие, при котором позвонит президенту России Владимиру Путину