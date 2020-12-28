Лидер ЛДПР рассказал о возможных президентах РФ в будущем

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский порассуждал, кто бы мог занять место президента России в будущем. Об этом он рассказал во время телеэфира.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский порассуждал, кто бы мог занять место президента России в будущем. Об этом он рассказал во время телеэфира.

Депутат считает, что возглавить государство могли бы министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, который уже занимал эту должность с 2008 по 2012 годы.

Владимир Жириновский сообщил, что намерен выдвигаться на президентский пост во время следующих выборов в 2024 году. Он намекнул, что стал бы тем, "кого страна ждет на протяжении 30 лет".