Погребинский рассказал о двух видах маразма в связи с заявлением Зеленского о войне

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в случае «нападения России», а также бурная реакция местных политиков на эти слова, являются материалом для изучения социально-психологического состояния украинского общества.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в случае «нападения России», а также бурная реакция местных политиков на эти слова, являются материалом для изучения социально-психологического состояния украинского общества.

Об этом в беседе с обозревателем «Комсомольской правды» Александром Громовым заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению политолога, Зеленского спровоцировали сказать очередную глупость. Но тот факт, что слова президента о возможной мобилизации украинских мужчин и женщин на «войну с Россией» обсуждаются в стране на всех уровнях, относится скорее к психологическим опросам, чем к политическим

«Я считаю, что сами высказывания и реакция на них — это материал для изучения нынешнего социально-психологического состояния украинского общества и украинских элит. Но это не политический вопрос. Никто всерьез не может эту тему обсуждать, как политическую», — подчеркнул Погребинский.

При этом, говоря о психологическом состоянии украинского общества, эксперт отметил два важных момента. То, что слова Зеленского о всеобщей мобилизации комментируют важные чины, и главное – то, как они их комментируют, говоря о том, какими крутыми станут украинцы, получив помощь от США, Турции, Великобритании и т.п, отражает депрессивно-неадекватное состояние этих людей.

В качестве примера, Погребинский привел книгу украинского государственного деятеля, советника президента Украины Владимира Горбулина, который недавно был назначен председателем правления ГосУкпоборонпрома.

«Книга у него называется «Как победить Россию в войне будущего». Вот это и есть отражение маразма части элит», — подчеркнул политолог.

В то же время другая часть украинского общества отказывается вообще обсуждать эту тему, говоря, что не видит в этом смысла. Это другое проявление депрессивного состояния, подчеркивает Погребинский.

Таким образом, по его словам, на Украине сложились два таких полюса, между которыми идет реакция. Получается, что часть украинского общества накрыло депрессивным состоянием и ощущением безнадеги, а решения проблем нет и становится только хуже, заключил Погребинский.

Напомним, в минувшую пятницу, 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию «Фокус», в котором заявил, что в случае «агрессии России» украинцы со своей земли никуда не уйдут и будут воевать.

«Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины», — подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер отметил, что выступает против конфликта и надеется, что войны с Россией не будет, так как это было бы тяжелым испытанием для народа Украины.