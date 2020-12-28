Китай, опиум и газ. Трамп подписал бюджет США на 2021 год, сэкономив на России

Президент США подписал проект бюджета, который в два раза меньше прошлогоднего.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в своем Twitter сообщил, что президент Дональд Трамп подписал проект бюджета США на 2021 финансовый год. В нем расписаны расходы на общую сумму в 2,3 триллиона долларов, из которых 900 миллиардов потратят на борьбу с пандемией коронавируса, а 290 миллионов на противодействие «влиянию России».

????????????President @realDonaldTrump has signed H.R. 133, an Act making consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2021, providing coronavirus emergency response and relief, and for other purposes. — Judd Deere (@JuddPDeere45) December 28, 2020

Первые несколько страниц документа занимает официальное обращение Дональда Трампа, в котором он перечисляет все накопленные за четыре года своего президентства заслуги. Больше всего глава Белого дома говорит про уровень безработицы, который, по его словам, достиг самой низкой отметки за последние 50 лет (3,5%). Во время Великой депрессии (1929 по 1939 годы) в стране этот показатель был на уровне 24,9%.

Работа не только приносит людям средства для существования, пишет Трамп, но и «дает им цель и возможность раскрыть свой потенциал». Чтобы продолжать «производственный Ренессанс» в Соединенных Штатах, американский лидер предлагает пересмотреть торговые соглашения с другими странами. В список самых выгодных партнеров попали Мексика, Канада, Китай, Южная Корея и Япония. Европейский Союз (ЕС) и Великобритания, считает Дональд Трамп, «мечтают получить доступ на вожделенный американский рынок».

Отдельный раздел бюджета посвящен безопасности страны и вооруженным силам. В документе прописано, что Вашингтон в 2021 году потратит 740,5 миллиарда долларов на национальную оборону. Это поможет «сохранять мир силой» и «подавлять агрессию против США и их народа». «Агрессия» исходит, в основном, от России и Китая, добавляет президент:

«В бюджете приоритетное внимание уделяется финансированию программ, которые могли бы обеспечить боевые преимущества против Китая и России, включая высококачественные боеприпасы увеличенной дальности, беспилотные системы, гиперзвуковые ударные ракеты, энергетическое оружие, контейнерные комплексы и средства информационной войны».

Еще один интересный раздел — «проэнергетическая политика США». Здесь Трамп сообщает, что Америка стоит на первом месте по производству природного газа и нефти, а «данные об энергетическом буме США широко распространены по всему миру». Геополитические враги страны хотят «причинить вред» этой отлаженной энергетической системе, но у них ничего не выйдет, заверяет глава государства.

Пять миллиардов долларов правительство США в 2021 году потратит на борьбу с наркоманией и «опиоидной эпидемией». Деньги пойдут на профилактику и лечение наркозависимости. Во время президентского срока республиканца Трампа смертность от запрещенных веществ в Соединенных Штатах снизилась, сказано в документе.

В Вашингтоне также готовы выделить 290 миллионов долларов на противодействие «российскому влиянию». Что именно кроется под этим определением, в тексте не сказано. Москва, по мнению чиновников из США, пытается «посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире». На противостояние с Китаем потратить готовы чуть больше: 300 миллионов долларов.

В конце своего обращения Дональд Трамп напоминает согражданам об оптимизме и надежде, которых «не было» до начала его президентства. В 2016 году 63 миллиона американцев выбрали кандидата от Республиканской партии США, с гордостью вспоминает глава Белого дома, и попросили его «поработать на них».

«Америка — единственная величайшая страна в мире. Мы ни на минуту не должны верить тому, что наша великая нация обречена на ничтожное будущее. Когда мы берем нашу свободу и судьбу в свои руки, мы отказываемся от будущего американского упадка. В моем [Трампа] бюджете на 2021 год заложен курс на дальнейшее американское господство и процветание», — подводит итог американский президент.

Сумма, которая прописана в проекте бюджета, в два раза меньше той, что была предусмотрена Вашингтоном на 2020 финансовый год. Тогда Белый дом одобрил траты в размере 4,7 триллионов долларов, а сейчас всего в 2,3 триллиона. Это связано с тем, что США сильно пострадали от пандемии коронавируса, считает ведущий сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

Страна до сих пор находится на первом месте по числу заразившихся и тех, кто погиб от COVID-19 (на 28 декабря больше 19 миллионов заразившихся, 333 тысячи погибших). На фоне этого Белый дом решил не тратиться на Россию. 290 миллионов долларов на противодействие Москве – это «ни о чем», уверен эксперт.

«290 миллионов долларов – это просто капля в море для России. Представляет ли это угрозу для России? Думаю, что нет. Но общее направление политики США в этом плане не изменится, и это прописано в оборонном бюджете. Будут продолжаться санкции против Москвы, расширение НАТО. Деньги на противодействие "влиянию России", что бы это не значило, небольшие. Реальные угрозы кроются в оборонном бюджете, а не здесь», — заявил Блохин.

«Политика Сегодня» ранее писала про оборонный бюджет США на 2021 год. России в нем уделили целую главу, которая касается экономических ограничений и роста военной мощи. Авторы документа пообещали следить за Крымским полуостровом, суверенитет которого Москва «не должна нарушать». Также американцы намерены готовить ежегодный отчет о том, какие действия Россия предпринимает против военнослужащих США. Про страны Прибалтики тоже не забыли. В законопроекте говорится, что Эстония, Латвия и Литва имеют особое значение для безопасности США, так как являются главной линией обороны «против острой и опасной угрозы, исходящей от России».