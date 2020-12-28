Санду придется "заплатить" Западу за победу на выборах

Экс-президент Молдавии Игорь Додон уверен, что Запад во главе с США выставит избранному президенту страны Майе Санду политический счет.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон уверен, что Запад во главе с США выставит избранному президенту страны Майе Санду политический счет.

Как сообщил ТАСС бывший молдавский лидер, на итоги президентских выборов значительно повлияла пандемия коронавируса, однако свою лепту внес и Запад, уверен Додон.

"Внутри страны объединились все против одного. Несколько тысяч — 14 тыс. — НПО, которые работали жестко на этой избирательной кампании за Майю Санду", — отметил Додон.

Бывший глава страны утверждает, что страны западной Европы и Америка выставят Майе Санду политический счет. По его словам, так называемый "цивилизованный мир" желает спровоцировать очередной конфликт в Молдове и втянуть в него Россию. Доказательство тому — первые заявления по Приднестровью против российских миротворцев.

Ранее телеканал "360" писал, что Санду сделала молдавский язык румынским в первый день президентства.