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11:22   28 Декабря 2020
Политика

В России утвердили план по оптимизации работы федеральных органов власти

В России утвердили план по оптимизации работы федеральных органов власти

Правительство России утвердило план реформы федеральных органов власти. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, система государственного контроля должна усовершенствоваться и стать более функциональной. Изменения позволят обеспечить баланс между количеством подчиненных и руководителей.

Согласно полученной информации, изменения коснутся 45 министерств и ведомств. Реформа позволит сократить количество подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Под сокращения попадают 74 структурных подразделения и 37 заместителей руководителей федеральных органов власти.

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#россия #реформа #кабмин

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