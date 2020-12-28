В России утвердили план по оптимизации работы федеральных органов власти

Правительство России утвердило план реформы федеральных органов власти. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Правительство России утвердило план реформы федеральных органов власти. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, система государственного контроля должна усовершенствоваться и стать более функциональной. Изменения позволят обеспечить баланс между количеством подчиненных и руководителей.

Согласно полученной информации, изменения коснутся 45 министерств и ведомств. Реформа позволит сократить количество подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Под сокращения попадают 74 структурных подразделения и 37 заместителей руководителей федеральных органов власти.