Самый протяженный участок кольцевой автострады достроили в Подмосковье

Самый протяженный участок Центральной кольцевой автодороги открыли в Подмосковье, на запуске присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Самый протяженный участок Центральной кольцевой автодороги открыли в Подмосковье, на запуске присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В числе приглашенных гостей был заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин и председатель госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. Протяженность нового участка ЦКАД составляет 170 километров. Глава региона отметил, что это масштабный проект, начало которого президент огласил в 2013 году. Воробьев заметил, что бетонная дорога, которая была здесь ранее — это ад для водителей.

Зампред правительства Марат Хуснуллин отметил, что построенный участок дороги будут использовать сами строители, "будут отвечать за то, что построили", телеканал "360" цитирует его слова с церемонии открытия трассы. Проезд по Центральной кольцевой автодороге почти везде будет платным.