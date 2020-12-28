Экс-капитан дал оценку техсостоянию "Онеги"

Затонувшее в Баренцевом море судно принадлежит одной из крупнейших компаний в Мурманске. Руководство предприятия следит за флотом и обновлением кораблей.

Затонувшее в Баренцевом море судно принадлежит одной из крупнейших компаний в Мурманске. Руководство предприятия следит за флотом и обновлением кораблей.

Бывший капитан затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега" Александр Забавников рассказал о состоянии затонувшего корабля, сообщает РЕН ТВ. По его словам, он работал на данном судне несколько лет, но в то время оно было в отличном состоянии, поэтому ему сложно назвать причину потопления.

Бывший капитан отметил, что рыболовецкий колхоз имени Калинина, которому принадлежит судно, считается одним из самых продвинутых в Мурманске. Забавников подчеркнул, что предприятие следит за состоянием флота и регулярно обновляет его. Бывший моряк предположил, что трагедия могла произойти из-за какой-то ошибки или недосмотра судовых специалистов.

Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области, на борту находились 19 человек, двое из них спаслись. Поисковая операция продолжается. В ней принимают участие более пяти судов.