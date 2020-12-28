Украина продолжает разрабатывать тактику по "возвращению" Крыма

Власти Украины рассказали о сроках проведения саммита "Крымской платформы".

Власти Украины рассказали о сроках проведения саммита "Крымской платформы".

Саммит "Крымская платформа" состоится в Киеве в мае 2021 года, пишут проукраинские СМИ. О планах по проведению мероприятия рассказала первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, в "платформе" смогут принять участие все желающие. По итогам саммита организаторы примут декларацию с обвинениями в адрес РФ, а также пункт по непризнанию воссоединения крымского полуострова с Россией.

Кроме того, в документе будут содержаться санкционные меры по "давлению" на российское государство.

Ранее телеканал "360" писал, что Украина пообещала помешать строительству опреснителей в Крыму.