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10:55   28 Декабря 2020
Общество

Оперштаб обновил статистические данные по коронавирусу в России

Оперштаб обновил статистические данные по коронавирусу в России

Медики выявили 27 787 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России, заявили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#пандемия #коронавирус #оперштаб

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