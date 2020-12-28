Оперштаб обновил статистические данные по коронавирусу в России

Медики выявили 27 787 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России, заявили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.

Медики выявили 27 787 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России, заявили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.