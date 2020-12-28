МИД Германии заявил о непоколебимой позиции Берлина по "СП–2"

Позиция правительства Германии по "Северному потоку — 2" не изменится при смене руководства США.

Позиция правительства Германии по "Северному потоку — 2" не изменится при смене руководства США.

Такое заявление сделал глава МИД Германии Хайко Маас.

"О европейском суверенитете не придется говорить, если под этим будет пониматься, что мы в дальнейшем будем делать все только так, как этого хочет Вашингтон. Федеральное правительство не изменит своего отношения к "Северному потоку — 2", — заявил он.

Министр отметил, что позиции Берлина и Вашингтона по некоторым вопросам будут и в дальнейшем расходиться. Но страны также имеют общие взгляды на основополагающие вопросы.