10:53 28 Декабря 2020Политика
Лукашенко назвал дату проведения всебелорусского народного собрания
Всебелорусское народное собрание состоится 11–12 февраля, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Всебелорусское народное собрание состоится 11–12 февраля, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Всебелорусское народное собрание как орган народовластия играет важную роль для государства, отметил Лукашенко. Республиканский и региональные организационные комитеты приступили к работе, а с 29 декабря начинается избрание делегатов.
Предположительно, повестка народного собрания будет окончательно сформирована после новогодних праздников.