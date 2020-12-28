Лукашенко назвал дату проведения всебелорусского народного собрания

Всебелорусское народное собрание состоится 11–12 февраля, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Всебелорусское народное собрание состоится 11–12 февраля, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Всебелорусское народное собрание как орган народовластия играет важную роль для государства, отметил Лукашенко. Республиканский и региональные организационные комитеты приступили к работе, а с 29 декабря начинается избрание делегатов.

Предположительно, повестка народного собрания будет окончательно сформирована после новогодних праздников.