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10:53   28 Декабря 2020
Политика

Лукашенко назвал дату проведения всебелорусского народного собрания

Лукашенко назвал дату проведения всебелорусского народного собрания

Всебелорусское народное собрание состоится 11–12 февраля, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Всебелорусское народное собрание как орган народовластия играет важную роль для государства, отметил Лукашенко. Республиканский и региональные организационные комитеты приступили к работе, а с 29 декабря начинается избрание делегатов.

Предположительно, повестка народного собрания будет окончательно сформирована после новогодних праздников.

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