Мезенцев рассказал о давлении на Москву и Минск

Посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев считает, что Россия и Белоруссия должны оставаться сильными и уметь договариваться.

Посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев считает, что Россия и Белоруссия должны оставаться сильными и уметь договариваться.

Как рассказал дипломат белорусскому каналу, на обе страны оказывается беспрецедентное давление со стороны других государств. Российский посол придерживается мнения, что санкции являются ни чем иным, как инструментом вывода потенциальных конкурентов из региональных рынков, а не ответом на политическую ситуацию, как думают многие. Мезенцев также уверен, что пандемия сделала мир жестче и после ее завершения многие страны будут стараться сделать все для сохранения своих национальных и экономических интересов.

"Это все есть, и сегодня мы видим, какое беспрецедентное давление оказывается и на Беларусь, и на Россию. Очень важно понимать, что есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и трактовались, отрыва Беларуси от России", — сказал Дмитрий Мезенцев.

Российский представитель призвал РФ и Республику быть сильными, мудрыми и уметь договариваться.

Ранее телеканал "360" писал, что посол России в Минске провел встречу в МИД Белоруссии.