Россияне сообщили об успеваемости своих детей в период COVID-19

Почти 1,4 тыс. взрослых жителей России приняли участие в опросе, в ходе которого рассказали об успеваемости детей в школе в условиях борьбы с коронавирусом.

Почти 1,4 тыс. взрослых жителей России приняли участие в опросе, в ходе которого рассказали об успеваемости детей в школе в условиях борьбы с коронавирусом.

Более половины респондентов социологического исследования считают, что их дети не успевают усваивать всю информацию, утвержденную образовательной программой. Мнение выразили 53% родителей. При этом 29% родителей считают, что отставание от принятого школьного плана минимально.

Большинство участников социологического исследования, 54%, считают, что проблемы с успеваемостью возникли из-за трудностей, которые дети испытали с переходом на дистанционный формат обучения. Представители школ, 46% участников опроса, считают, что отставание в этом году было минимальным. Всего на вопросы экспертов отвечали 1,4 тыс. родителей и около 1,6 тыс. директоров школ, сообщает РБК со ссылкой на группу сервисов "Актион Образование".