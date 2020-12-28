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10:41   28 Декабря 2020
Общество

Мурманские власти поручили помочь семьям пропавших в Баренцевом море рыбаков

Мурманские власти поручили помочь семьям пропавших в Баренцевом море рыбаков

Родственникам моряков, которые бесследно исчезли после крушения траулера "Онега" у Новой Земли, окажут всю необходимую поддержку.

Соответствующее поручение дал глава Мурманской области Андрей Чибис. Работу будут обязаны выполнить профильные министерства правительства, рассказали в пресс-службе региональной администрации.

По данным следствия, в акватории Баренцевого моря перевернулось и затонуло рыболовное судно "Онега". В момент катастрофы на борту находились 19 членов экипажа. Двоим морякам удалось спастись, сейчас специалисты ведут поиски остальных пропавших. После инцидента правоохранители начали уголовное расследование. Результаты проверки контролирует транспортная прокуратура.

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