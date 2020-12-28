Роскачество дало советы по выбору красной рыбы к новогоднему столу

В Роскачестве дали советы, как выбрать соленую красную рыбы к новогоднему столу. Эксперты в первую очередь советуют обращать внимание не внешний вид продукции. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

В Роскачестве дали советы, как выбрать соленую красную рыбы к новогоднему столу. Эксперты в первую очередь советуют обращать внимание не внешний вид продукции. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

К красной рыбе относятся сельдевые, скумбриевые, анчоусовые, сиговые и лососевые виды: кета, нерка, кижуч, семга, лосось и форель. Продукты из этих рыб могут отличаться по степени посола: от просто соленых до маринованных продуктов.

По словам экспертов, в первую очередь нужно рыбу осмотреть. Самое главное — цвет продукции. Он должен быть равномерным, без разводов, не тусклый, а также без «ржавчины». Разводы и пятна могут свидетельствовать об окислении жира, отмечают в Роскачестве. Впрочем, нужно помнить и том, что каждый вид рыбы имеет свой естественный цвет.

«Рыбы с более ярким естественным цветом - это горбуша, нерка, чавыча. Аквакультурные рыбы — семга, форель,- за счет специального питания имеют более насыщенный цвет, но различных оттенков, от светло-оранжевого до ярко-оранжевого», — объяснили специалисты.

Слишком яркий красный или розовый цвет у семги может свидетельствовать о наличии красителей, предупреждают в Роскачестве. Кроме окраса, стоит также обратить внимание на то, чтобы поверхность рыбы была чистая, без повреждений. Мышечная ткань рыбы должна быть умеренно плотная, без расслоения и дряблости.

Кроме того, у рыбы в лотке, затянутой пленкой, не должно быть заветренной поверхности. Также эксперты советуют остерегаться налета и желтизны, которая говорит об окислении жира.

На упаковке может быть указан ГОСТ 7449-2016 «Рыбы лососевые соленые», ГОСТ 16080-2019 «Рыбы лососевые тихоокеанские соленые»., напоминают эксперты о маркировке. Однако производитель может изготавливать рыбу по нормативным документам, например по ТУ (технические условия).

«Это не значит, что такая продукция будет хуже», — отмечают эксперты.

В идеале в составе должны быть только рыба и соль, однако регламентом допускается и содержание таких консервантов, как сорбиновая и бензойная кислоты. Согласно техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 029/2012, они должны быть в пропорции не более 200 мг/кг (или 0,02% от массы рыбы). Однако если производитель изготавливает продукт с соблюдением всех требований на производстве, то консерванты не нужны, отмечают в Роскачестве.

Производитель обязан указывать на упаковке, из какого сырья приготовлена рыба: из охлажденного или замороженного.

«Качественнее по своим свойствам получается рыба из охлажденного сырья, но это не всегда возможно и безопасно».

В охлажденном виде для производства соленой продукции возможно использовать в основном продукцию аквакультуры: атлантического лосося (балтийского, беломорского, семги), форель. Из замороженного сырья по требованиям безопасности должны производиться лососевые тихоокеанские горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча и гольцы.

Главное, чтобы рыба была правильно заморожена и не подвергалась размораживанию. Продукт, приготовленный с нарушениями технологии заморозки, можно узнать по дряблой, расслоившей консистенции и блеклому цвету.

«Косвенным признаком использования производителем замороженного может быть наличие жидкости в упаковке. Жидкость образуется в результате того, что при замораживании и последующем размораживании происходят денатурационные процессы, приводящие к вытеканию мышечного сока и жира», — говорится в сообщении.

Самым правильным выбором эксперты считают филе-кусок рыбы в вакуумной упаковке. Когда продукт упаковывают под вакуумом, происходит активное удаление воздуха. Это обеспечивает сохранность продукции и, главное, защиту от окисления.

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