Ереван не подтвердил инциденты с солдатами Нагорного Карабаха

Боевых действий с участием военнослужащих Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не было зафиксировано.

Боевых действий с участием военнослужащих Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не было зафиксировано.

Ряд азербайджанских СМИ написал, что возобновились боестолкновения около поселения Тог в Гадрутском районе, там якобы идет перестрелка между армянскими и азербайджанскими солдатами. В Минобороны Армении не подтвердили эти заявления. Ереван отметил, что ВС Армении соблюдают режим перемирия, а село Тог контролируется Баку.

"Ни одно подразделение на данном участке ни в каких операциях не участвовало", — заметили в военном ведомстве.

Ни одного инцидента с солдатами НКР также зафиксировано не было. На территории Нагорного Карабаха находится контингент российских миротворцев согласно трехстороннему соглашению между Россией, Азербайджаном и Арменией. Россияне следят за соблюдением режима прекращения огня между сторонами, проводят разминирование местности, сопровождают гражданский транспорт, помогают беженцам возвращаться в свои дома.