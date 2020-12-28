Пашинян сообщил, когда в Армении пройдут выборы в парламент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проконсультировался по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов у политических сил.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проконсультировался по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов у политических сил.

Сообщается, что Пашинян рассказал о вариантах проведения в стране выборов в парламент. В пятницу он получил консультацию у политических сил Армении по этому вопросу. По мнению оппозиции, парламентские выборы могут пройти только в случае отставки действующего премьер-министра.

"Законодательство предусматривает только один механизм проведения внеочередных парламентских выборов: премьер подает в отставку, парламент дважды не избирает премьера, и назначаются внеочередные выборы. Для этого нужно добиться согласия парламентских сил", — сказал Пашинян в интервью местному телевидению.

Еще один вариант благодаря которому в республике могут пройти выборы — внесение изменений в Конституцию Армении. Парламент получит полномочия самороспуска и назначит проведение внеочередного голосования. Как рассказал Пашинян, именно для этого он хочет посоветоваться в первую очередь с парламентскими силами страны, чтобы решение принимали не только власти.

Ранее телеканал "360" писал, что Пашинян заявил о готовности оставить пост премьера Армении.