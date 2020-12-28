Силовики задержали 28 подпольных оружейников в 13 регионах России

Сотрудники ФСБ совместно с полицией и Росгвардией нейтрализовали 11 незаконных мастерских по модернизации оружия.

Сотрудники ФСБ совместно с полицией и Росгвардией нейтрализовали 11 незаконных мастерских по модернизации оружия.

По версии правоохранителей, задержанные злоумышленники занимались восстановлением боевых свойств оружия гражданского типа. Часть из них оружейники переправляли за границу, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Во время обысков у предполагаемых преступников изъяли 123 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, а также более девяти тысяч боеприпасов к ним.