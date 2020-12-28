"Невский экологический оператор" заработает в Петербурге и Ленобласти

Единый оператор по обращению отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в скором времени начнет функционировать в регионах.

Единый оператор по обращению отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в скором времени начнет функционировать в регионах.

Организацию по утилизации отходов в Северной столице и Ленобласти возьмут на себя власти субъектов Российской Федерации, а также ООО "Интер РАО – Центр управления закупками" и ООО "ВТБ-инфраструктурный холдинг". Оператор получит название "Невский экологический оператор". Его главная задача — разработка единой стратегии обращения с отходами.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги прошедшей рабочей недели. Особое внимание он уделил развитию социальных объектов, которыми смогут пользоваться жители и гости Северной столицы. Градоначальник также сообщил, что для Санкт-Петербурга является честью старт выпуска вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".