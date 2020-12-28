СК возбудил уголовное дело после затопления рыболовецкого судна "Онега"

Уголовное дело возбуждено после затопления рыболовецкого судна в Баренцевом море по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Уголовное дело возбуждено после затопления рыболовецкого судна в Баренцевом море по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Инцидент произошел сегодня около 7 утра в акватории Баренцева моря рядом с Новой Землей в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального СК.

На рыболовецком судне в момент происшествия были 19 членов экипажа, двоих уже спасли, а остальных ищут. МЧС назвала причиной произошедшего — обледенение.

На месте ЧП находятся пять кораблей. Также к поискам подключится вертолет, после того, как позволят погодные условия. В районе трагедии сейчас наблюдаются сильный ветер и снегопад.