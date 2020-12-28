Традиции и прогнозы на предстоящий год обсудят ФАН и Медиагруппа "Патриот"

Онлайн-конференцию на тему "Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021?" проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 29 декабря в 14:00 часов.

Онлайн-конференцию на тему "Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021?" проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 29 декабря в 14:00 часов.

Весь мир с надеждой готовится к встрече 2021 года и провожает непростой 2020 год. Новогодние праздники сопровождают обычаи, суеверия и традиции. Под бой курантов люди будут загадывать желания и мечтать об их исполнении. Новые веяния и мода придут вместе с Годом быка.

Праздничный стол, наряды для торжества и характерные для регионов России традиции обсудят Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот". Эксперты расскажут, чего стоит избегать и куда стремиться. На актуальные вопросы ответят законодатели, социологи, астрологи, коммерсанты, политики и общественные деятели. К участию в онлайн-конференции приглашаются журналисты всех СМИ.