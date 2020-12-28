Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:44   28 Декабря 2020
Политика

США потратят 290 млн долларов на "противостояние" с РФ в 2021 году

США потратят 290 млн долларов на "противостояние" с РФ в 2021 году

Руководство США планирует потратить 290 миллионов долларов на "противодействие влиянию России". Об этом говорится в документе о финансировании правительства в 2021 году.

Речь идет о финансировании радиостанций "Голос Америки" и "Свобода/ Свободная Европа" (признаны иноагентами в РФ).

Также запланированы траты на "противодействие влиянию Китая". На эти цели Вашингтон выделит 300 млн долларов. Также предусмотрены средства для "усиления потенциала правоохранительных органов в странах Европы, Евразии и Центральной Азии".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #вашингтон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров