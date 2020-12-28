9:44 28 Декабря 2020Политика
США потратят 290 млн долларов на "противостояние" с РФ в 2021 году
Руководство США планирует потратить 290 миллионов долларов на "противодействие влиянию России". Об этом говорится в документе о финансировании правительства в 2021 году.
Руководство США планирует потратить 290 миллионов долларов на "противодействие влиянию России". Об этом говорится в документе о финансировании правительства в 2021 году.
Речь идет о финансировании радиостанций "Голос Америки" и "Свобода/ Свободная Европа" (признаны иноагентами в РФ).
Также запланированы траты на "противодействие влиянию Китая". На эти цели Вашингтон выделит 300 млн долларов. Также предусмотрены средства для "усиления потенциала правоохранительных органов в странах Европы, Евразии и Центральной Азии".