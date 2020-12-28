Поиск затонувшего судна в Баренцевом море затруднен плохой погодой

Рыболовецкое судно с людьми затонуло в Баренцевом море, предварительно, из-за обледенения. Судьба 17 человека неизвестна. На поиски пропавших брошены пять спасательных лодок.

Рыболовецкое судно с людьми затонуло в Баренцевом море, предварительно, из-за обледенения. Судьба 17 человека неизвестна. На поиски пропавших брошены пять спасательных лодок.

Авиация не может быть задействована для поиска пропавших членов экипажа рыболовецкого судна в акватории Баренцева моря из-за непогоды. Информация о затоплении судна Onega в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила на пульт дежурного в 07:30 утра.

Экипаж состоял из 19 человек, двое рыбаков спасены. Спущенное на воду в 1979 году рыболовное судно Onega имеет вместимость 358 тонн. Оно ходит под российским флагом, порт приписки — Мурманск.